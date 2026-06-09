サントリー白州蒸溜所は、シングルモルトウイスキー『白州』の魅力を体感できる有料イベント「白州 森香るハイボール 体感ミニセミナー」を、6月16日より火・水・木限定で開催する。【写真】自然を眺めながら味わう一杯…白州蒸溜所テイスティングラウンジ同イベントは、森の蒸溜所から生まれたシングルモルトウイスキー『白州』の魅力を、さまざまな飲み方で体感できるミニセミナー。参加者は、白州蒸溜所に到着後、まずビジ