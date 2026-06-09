永谷園は、このほど京都府宇治田原町の小学校2校（宇治田原小学校、田原小学校）で、児童を対象とした「食育授業」と「お茶漬け給食」の提供を実施した。【画像】永谷園の「お茶漬け給食」＆創業者の祖先「永谷宗円」の姿宇治田原町は、永谷園創業者の祖先であり緑茶製法（煎茶）の創始者でもある「永谷宗円」生誕の地。今回、宗円の命日（5月17日）にちなみ、地元のJA京都やましろ宇治田原町茶業組合や茶業青年会などと連携し