タレントの梅宮アンナ（53）が9日、都内で行われた著書『フルコースがんと私と家族の日々』（文藝春秋）の発売記念記者会見に出席。出会ってから10日で結婚し、話題となった夫・世継恭規氏との結婚生活を振り返り、「やっと話が通じてきた」と笑顔で語った。【全身ショット】ピンクヘア×デニムコーデを披露した梅宮アンナ結婚から約1年が経過した現在の心境について、梅宮は「お互いが相手を知る期間が1年。やっと1年を迎え