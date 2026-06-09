日本でも活動していた韓国の女性グループ・ＡＯＡの元メンバー・ジミンが９日、自身のＳＮＳで中傷コメントに対する複雑な心境を明かした。ジミンはアルバム発売を控え「約１カ月間、私はボロボロだった」「世界で最も神経質な人になっていた」と伝えた。そして、アルバム作業の過程で極度のストレスを受けたとし「お酒が飲めない私が、毎日お酒を飲まなければ眠れなかった。薬を飲んでも解決しなかったせいだ」とし「歌が良く