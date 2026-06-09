アメリカのトランプ大統領がイスラエルに対し、イランとの戦闘を再開するならば、アメリカの支援なしに孤立無援で戦うことになると警告したとアメリカメディアが報じています。【映像】イランによる激しい攻撃（7日公開）再び攻撃の応酬が始まっていたイランとイスラエルは8日、両者とも攻撃の一時停止を宣言しました。トランプ大統領がニュースサイト「アクシオス」の取材に明かしたところによりますと、8日朝にイラン側か