小泉防衛大臣は12日からインドネシアを訪問する方向で最終調整に入りました。インドネシアが関心を示す海上自衛隊の護衛艦輸出に向けた議論を進めるものとみられます。【映像】異例のペースで防衛首脳会談を行う小泉大臣小泉大臣は先週5日にも来日していたシャフリィ国防相と会談し、海上自衛隊の「あさぎり」型護衛艦などの輸出について5月に立ち上げた作業部会で、具体的に議論を始めることで一致していました。小泉防衛大臣