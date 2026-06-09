自民党は、衆議院議員の定数削減に向けて今後1年以内をめどに、結論が得られなかった場合は比例代表のみ45議席減らすなどとする方針を取りまとめました。自民・加藤勝信 政治制度改革本部長：前提として、選挙公約の中で定数削減を打ち出させていただいている。まずは、抜本改革をしっかり議論していく。そして次の選挙は、まさに協議会で議論した制度にのっとってやっていくんだと。定数削減をめぐっては、自民党総裁の高市総理大