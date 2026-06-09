女の子への素敵なサプライズの瞬間が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で121万4000回再生を突破し、「かわいいしか出てこない…」「なんて幸せ空間」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：娘に内緒で『子犬を飼った』結果→大きなダンボールを開けた瞬間…愛に溢れた『100点満点な反応』】 ダンボールを開けてみると… TikTokアカウント「merupua_border」の投稿主