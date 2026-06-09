お散歩中、近くを大きなトラックが通った子犬くん。すると、思わず守ってあげたくなる"人間のような行動"に！？そのあまりの可愛さに、SNSでは「可愛すぎます！」「まだまだ赤ちゃんですねぇ♡」などの声が寄せられ、記事執筆時点で361万回以上も再生されています。 【動画：外で『大きなトラックが通った』結果→散歩中の子犬が怖がってしまい…思わず守りたくなる『行動と表情』】 目の前を大きなトラックが通ると…