女優の松岡茉優、ファッションデザイナーのサー・ポール・スミス氏が９日、東京・国立新美術館で「ピカソｍｅｅｔｓポール・スミス遊び心の冒険へ」（１０日〜９月２１日）の取材会に出席した。パリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て、英国人デザイナーのポール・スミス氏が会場のレイアウトを考案した展覧会。ポール氏は、おなじみのシックなスーツ姿で登壇し「東京で開催でき