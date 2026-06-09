◆大阪府知事杯・大阪市長杯争奪第３９回大阪みなづき大会（５月３１日・履正社茨木グラウンドほか）▽小学生の部・準決勝大阪柴島ボーイズ１２―４滋賀大津ボーイズ「大阪府知事杯・大阪市長杯争奪第３９回大阪みなづき大会」は５月３１日に、中学生の部で決勝が行われた。ホストチーム同士の決勝を大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）が制し、大会初優勝。池田ボーイズ（同）は惜しくも準優勝だった。小学生の部は大阪柴島ボ