Ｊ１清水エスパルスは９日、関西学生リーグ１部・京産大のＤＦ小野成夢主将の２０２６―２７シーズンの新加入内定を発表した。愛媛県出身の小野は１８０センチ、７６キロのセンターバック。愛媛の下部組織で育ち、京産大へ進学した。２０２５年度デンソーカップチャレンジでは関西選抜の一員としてプレーし、優秀選手賞を受賞した。反町康治ＧＭは「守備面での優れたポジショニングやラインコントロール、リスクマネジメント能