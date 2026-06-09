米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは８日（日本時間９日）、各球団の番記者が選出した今季のトレード期限へ向けた各チームのトレード候補選手を紹介した。今季のトレード期限は８月３日（同４日）。メジャーでは期限が迫ると、多くのトレードが行われる。ポストシーズン進出やワールドシリーズ制覇を狙える位置にあるチームは、より戦力を強固にするために、若手の有望株や余剰戦力を対価にして、即戦力の選手を獲得し、トレード