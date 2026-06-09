タレントの梅宮アンナ（53）が9日、都内で行われた著書『フルコースがんと私と家族の日々』（文藝春秋）の発売記念記者会見に出席。同署につづられている「がんからギフトをもらった」という言葉について、心境の変化を明かした。【全身ショット】ピンクヘア×デニムコーデを披露した梅宮アンナ梅宮は「がんになると、一変するんです」ときっぱり。「グレーにしたことを白黒はっきりさせたくなった」といい、「フワフワして