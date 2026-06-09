「あのちゃん」こと歌手でタレント・あのの近影に、反響が寄せられている。あのは９日までに自身のインスタグラムを更新。「漫画返せ」と記すと、くすみピンクのトップスにミニ丈をあわせ生足を出したショットや、グリーンのロングスリーブに黒のスカートの上目遣いショットなどをアップした。これに対してネット上では、「はいかわいい優勝」「本当にいろんなお洋服が似合う」「最上級にかわいい」「スタイル良すぎるし！！