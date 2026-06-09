女性グループ「アンジュルム」が９日、東京ガーデンシアターで開催中の「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（９、１０日開催）の表彰式に登場した。グループは、優れたパフォーマンスのグループに贈られるアジア・ベストパフォーマンスグループ賞を受賞。為永幸音は「メンバー全員、全力で歌って踊って汗をかくのが大好きなので、こうして賞をいただくことができて、とってもうれしい。このトロフィーを