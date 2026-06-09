左アキレス腱断裂から再起を期す阪神・石井大智投手（28）が9日、兵庫県尼崎市の2軍施設SGLスタジアムの屋外でトレーナーを座らせた状態でピッチングを行った。室内でアップを終えると、サブグラウンドでキャッチボールを実施。その後は、平地で捕手役のトレーナーを座らせた状態で約10球を投げ込んだ。石井は2月11日の紅白戦で負傷した。大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を受けて同20日に退院し、同27日からリハ