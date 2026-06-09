ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が９日、東京ガーデンシアターで開催中の「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（９、１０日開催）の表彰式に登場した。グループは、広く一般の人々に支持されたグループに贈られるアジア・ポップカルチャーグループ賞を受賞。段原瑠々は「いつも応援してくださるファンの皆様、関わってくださる全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱい