石川県加賀市在住の男性が約2800万円分の暗号資産をだまし取られる詐欺被害にあいました。男性は去年12月、マッチングアプリを通じて知り合った女性を名乗る者とメッセージのやり取りを始め、嘘の投資話を持ち掛けられました。連絡を重ねるうちに相手に好意を抱いた男性は「二人の将来のためにお金が必要。私は短期トレードで利益を出している」などという女性の言葉を信用し、16回にわたり暗号資産時価合計約2800万円