新たなジェームズ・ボンド探しが進む中、英アフリカ系俳優イドリス・エルバ（５３）は、映画「００７」シリーズの主人公をポリコレに染めるべきではないと主張し、黒人がボンドを演じることに拒絶反応を示す観客もいると指摘した。米男性向けファッション誌「ＧＱ」最新号とのインタビューでエルバは、過去に度々「次期ボンドの最有力候補」と報道されたことに言及。ただ、正式オファーは一度もなく、同役への意欲もないとして