米NVIDIAは6月8日（現地時間）、同社グラフィックス向けに不具合修正を目的とした「Hotfix Driver 610.52」を公開した。影響を受けていたユーザーはサポートページからダウンロードして適用できる。NVIDIA、不具合修正版「Hotfix Driver 610.52」公開。垂直同期やDLSSで安定性改善G-SYNCや垂直同期、DLSS、DLSSフレーム生成、Smooth Motionを有効化した環境で、不安定になる問題に対処するホットフィックス版ドライバ。Microsoftの