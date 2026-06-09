岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】テニスの男子ダブルス、女子ダブルスの大会が9日(※7日から雨天順延)、岡山県備前テニスセンターで、行われました。結果は以下の通りです。 ■男子ダブルス優勝は関西高校の金子颯良・丸山楓湊ペアでした。決勝は、同じ関西高校の住田涼成・三好碧生ペアに、8-3で勝利しました。優勝の金子・丸山ペア、準優勝の住田・三好ペアは、インターハイの出場権を獲得しました。 ■