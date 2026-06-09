Insta360 Japanは、ブランド初のジンバル一体型カメラ「Insta360 Luna Ultra」の先行体験＆購入イベントを、6月13日～14日に東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKにて開催する。参加は無料。 会場はMIYASHITA PARK 3Fの「En STUDIO」で、開催時間は13日が15時～19時、14日が11時～19時。13日15時～に来場した人には特典を用意しているとのこと。 イベントでは、正式発表前のLuna Ultraを実際に体験でき