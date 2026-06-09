東京・六本木の国立新美術館で10日から、『ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ』が始まる。【写真】展覧会のために来日したポール・スミス氏この展覧会は、パリ国立ピカソ美術館が所蔵する芸術家パブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て、英国人デザイナーのポール・スミス氏（79）が会場のレイアウトを考案した。「男の肖像」や「アルルカンに扮したパウロ」などのピカソの代表作を含む約80点を緩やかな時