女優の安達祐実（44）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在20歳の長女について語った。2度の結婚と離婚を経験し、2人の子供に恵まれた安達は「気がついたらいろんな経験をして今に至ってます。概ね幸せですし、子供たちのこともなんとか幸せに生活させてあげられてるかなっていうのがある」。高校を卒業し、20歳になった長女は現在海外で生活していることを明かし「ちゃんと自立した大