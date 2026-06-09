今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。私服へのこだわりについて語った。ファッションへのこだわりを聞かれ、「大事なところが隠せればいいかなって、服は」と語った出口。「タンクトップとか全然」と話すと、MCの「ハライチ」澤部佑は「筋肉を見せたい気持ちはあるんですか？」と質問し