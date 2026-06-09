お笑いコンビ、東京ダイナマイトの松田大輔さんが9日、Xを更新し、コンビから脱退することを発表しました。【映像】脱退を発表した松田大輔さん松田さんは「この度、私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。たくさん考えた上で決断致しました」と脱退を報告しました。そして「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様本当に感謝しかありません」とした上で「今後は吉本興業の俳優部で新たな人