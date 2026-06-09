栃木県宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ、午後2時30分現在、直近でクマの目撃情報があった市内の住宅街にある住宅の中庭を囲むように、多数の警察官と猟友会のハンターら関係者が配置され、麻酔銃らしきものが発射された。宇都宮市内では9日、小中学校にくわえ大学も休校や休講となっている。市内では6日から市内中心部の商店街を駆け抜けるなど、少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、きょう9日も未明か