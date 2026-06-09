9日朝、秋田市浜田の民家敷地内でクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、9日午前8時20分ごろ、秋田市浜田字家後の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。その約5分後の午前8時25分ごろには、秋田市浜田字石山の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた60代の女性が目撃しました