大きく頑丈な骨格、均整の取れた豊かな筋肉、太く真っすぐな四肢――この個体番号22123059の「新牧」種雄牛は、優良品種ならではの風格を備え、のんびりと草地でニンジンをかじっている。牛の世界では名門の血統を受け継ぎ、父はエース種雄牛138号、母は新牧の「伝説」と呼ばれる11112号だ。この黄金の育種組み合わせからは、これまでにスター種雄牛4039号と9039号が誕生している。スター三兄弟の末弟としての22123059は両親の優れ