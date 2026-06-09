世界最大の鉄道車両メーカーである中国中車集団（CRRC）が6日8日に明らかにしたところによると、中国のハイエンド軌道交通輸送機器が、間もなく開催される米国・カナダ・メキシコFIFAワールドカップ2026に投入されるとのことです。115本の新型ライトレール車両がメキシコの三大主催都市で運用され、1日の平均乗客数は延べ125万人を超える見通しです。 FIFAワールドカップ2026は6月11日に開幕します。中国中車が開発したライトレー