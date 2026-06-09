「尻尾でさり気なく一緒にいる」【写真】尻尾を飼い主さんのお腹にのせて…さりげなく甘えていますそんな一言が添えられた写真が、Xで話題になっています。写っているのは、猫の「のん」ちゃん（生後推定11カ月・女の子）。写真には、足を伸ばして座る飼い主さんのそばに、ぴったり寄り添うように座るのんちゃんの姿が。背中を向けているのに、長い尻尾だけを飼い主さんのお腹の上にそっと乗せています。さりげないくっつき方から