独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は8日、中国の自動車販売台数が8カ月連続で下落し、通年では1割減になる見通しだと伝えた。記事によると、中国の業界団体、乗用車市場信息聯席会（CPCA）が発表したデータで、5月の自動車販売台数は前年同月比22．1％減の150万台となり、8カ月連続で前年同月を下回った。ガソリン車など内燃機関車の5月の販売台数は39％も急減した。一方で、中国で新エネルギー車（NEV）に分類される電気