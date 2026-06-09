大型車両にも対応した新道路福井県 福井土木事務所は2026年4月26日、福井県福井市内で工事を進めていた国道416号「白方〜布施田バイパス」の延長約3.7kmの供用を開始しました。どのようなバイパスで、開通してどう便利になったのでしょうか。国道416号は、福井県福井市と石川県小松市を結ぶ、総延長約90kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが国道416号「白方〜布施田バイパス」の位置とルートです！ 画像で見る（11枚