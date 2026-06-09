北中米ワールドカップの開幕が、いよいよ近づいてきた。様々なメディアで森保一監督が率いる日本代表が取り上げられるなか、キリンビールの新TVCM「晴れ舞台」篇が話題を呼んでいる。人気女優の今田美桜さんが日本代表のユニホームを着用し、タオルマフラーを首に下げ、盛大にチャントを歌う。今田さんの公式Ｘでも告知されると、以下のような声があがった。 「かわいすぎる！！！」「サッカーユニフォーム似合ってる」