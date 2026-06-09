テレビ朝日では、きょう9日午後7時から『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』を放送する（※一部地域を除く）。【写真】超豪華！銀座の一等地に広がる秘密ラウンジ『プラチナファミリー』では、まず森泉が京都・二条城近くの歴史ある屋敷を訪問。江戸時代から13代にわたり小川家が守り継いできた建物で、かつて民家として日本で2番目の国宝に指定され、現在は重要文化財となっている貴重な屋敷だ。“忍者屋敷のよう