今月はじめ、中国海警局の船が沖縄県与那国島の南の、日本のEEZ＝排他的経済水域内を航行し、管轄権を主張していたことが分かりました。【映像】沖縄・与那国島 周辺の様子木原官房長官「中国海警局の船舶が、与那国島南方のわが国排他的経済水域を航行していることは確認をしておりますが、それ以上の詳細については警備上の観点からお答えは差し控えさせていただきます」関係者によりますと、中国海警局の船は今月はじめ、与