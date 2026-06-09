お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。59歳を迎えた事を報告した。「みなさんからお誕生日おめでとうコメント頂いております」と書き出した三村。「ほんとうにありがとうございます」と感謝を伝えた。「59歳ということで50代最後の1年。軽く突っ走りたいな。と。疲れが溜まった身体で言ってます」とコメントした。ネットでは「これからも身体に気をつけて」「50代ラスト1年も楽