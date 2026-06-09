自民党は、日本国旗を傷つけた人を処罰する「国旗損壊罪」を創設する法案を了承しました。今の国会での成立を目指す考えです。【映像】自民党本部の様子自民・萩生田幹事長代行「表現の自由にも十分配慮しながら、自国の象徴である国旗を侮辱目的で損壊する行為を罰することは、国家として当然の責務であると思います」法案では国旗を公然と損壊した場合に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。自ら国