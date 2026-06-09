明治安田Ｊ１百年構想リーグを制覇した神戸の武藤嘉紀が９日、インスタグラムを更新。「祝勝会＆納会三木谷さんご馳走様でした！！！！」とつづり、チームメートと豪華な祝勝会の様子を投稿した。武藤は三木谷浩史会長からの差し入れられとみられる牛タンなどが並ぶ前で、分厚いステーキ肉が２０枚も載せられた皿を持って笑顔を見せた。伊勢エビが運ばれる様子や、フィールドが描かれたケーキを囲んだ写真も投稿。チームメー