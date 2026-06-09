【トレーニングマッチ】日本女子代表 vs 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）【映像】なでしこジャパンvs南アフリカ（生中継）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は6月9日、国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦。15時30分のキックオフを前にスタメンが発表された。ニルス・ニールセン前監督の下でコーチを務め、4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が正式監督に就任し、新