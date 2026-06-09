3月、鹿児島県の種子島宇宙センターでエンジン燃焼試験に臨むH3ロケット6号機（JAXA提供）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は9日、日本の主力ロケット「H3」6号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターから12日に打ち上げると発表した。予定時間は午前9時53分から11時52分。当初は10日の予定だったが、悪天候が予想されたため延期していた。6号機は補助ロケットのないシンプルな形態で、液体燃料エンジンのみのロケット打ち上げは国内