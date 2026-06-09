競泳のパンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向けた日本代表の練習が９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。女子の池江璃花子（横浜ゴム）は７日まで行われた日本選手権で５０メートルバタフライ６連覇。だが、１００メートルバタフライは２位、自由形２種目は決勝進出を逃し、５０メートルは９位、１００メートルは１１位に終わった。「忘れるようにしていた。思い出