◆巨人３軍―韓国・ロッテ（９日・ジャイアンツ球場）巨人の育成外国人、フェリス外野手が「１番・一塁」で出場し、第２打席で推定１２０メートルの特大弾を放った。１―０の３回１死で驚弾生まれた。４球目の高め変化球を完璧に捉えた打球は、ジャイアンツ球場の右翼にそびえる山の斜面の“最上段”に直撃。打ったフェリスはスタンドインを確信して一塁ベースへゆっくりと歩き出し、自軍ベンチからも驚きの声が上がるビッグア