元Ｋ―１王者・武尊が９日、東京ガーデンシアターで開催中の「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（９、１０日開催）に登場した。武尊はスポーツを通して多くの人々に勇気と影響を与えたアイコンへ贈られるアジア・スポーツアイコン賞を受賞。「僕は今年の４月２９日に現役を引退したんですけど、これからも日本、アジア、そして世界の格闘技界を盛り上げていけるように頑張っていくんで、これからもよろ