◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人のドラフト２位・田和廉投手が１軍に再合流した。きょうから始まる敵地・楽天３連戦を前に球場入りした。５月に一時リーグトップの登板数となっていたルーキーは、同３０日にリフレッシュを目的に出場選手登録を抹消。予定通り最短で１軍に戻ってきた。早大出身の右腕は開幕１軍からリリーフして２２試合に登板。球団新人最長記録となるデビューか