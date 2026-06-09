◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦富士大６―２松山大（９日・東京ドーム）富士大の最速１５３キロ右腕・角田楓斗（ふうと）投手（４年＝東奥義塾）が、松山大（四国地区大学）を相手に先発し７回を２安打２失点。毎回の１４三振を奪う快投を見せた。切れのいいストレートにスライダー、カットボールもさえ、６回までノーヒットピッチング。７回の先頭打者に死球を与えたあと初安打を許し、そ