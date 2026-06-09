巨人は９日、６月４日のオリックス戦（東京ドーム）で、プロ初安打を放ったフリアン・ティマ選手の記念グッズを、９日から受注販売すると発表した。公式オンラインストアで取り扱う。ティマは「７番・一塁手」でスタメン出場。５回に、来日６年目で待望の初安打を放った。商品はＴシャツやフェイスタオルなど５種類で、打撃シーンがデザインされている。詳細は球団公式ホームページまで。