ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が９日、東京ガーデンシアターで開催中の「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（９、１０日開催）に登場した。知英は上下黒のセットアップでクールに登場。国や文化を超えて人々をつなぎ、交流の架け橋となった人に贈られるカルチャーブリッジ賞を受賞し、「幸運なことにいろんな国や文化に触れ合ることができて、その中で文化と国籍、言葉の違いを超えて人と人は心でつな