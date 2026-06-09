昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花（２３）が、最新ショットを披露した。９日までにインスタグラムを更新し、「ＪＡＮＵ東京さんで、マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきましたとっても素晴らしい場所で、ケーキが可愛くてすごく美味しかったです」と書き始め、ベージュのニット姿で、ケーキを前に笑顔の写真をアップした紀平。「次回はＪＡＮＵ東京さんで宿泊出